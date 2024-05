Giro de Italia 2024: posición en la general de Martínez, Rubio y Chaves tras la etapa 12

🔻 The final KM of an incredible stage today, where for the first time in over 300 days, @alafpolak1 finally found success



⏮ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#GirodItalia#LastKm | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/yAvszOiMRY