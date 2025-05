Continúan las acciones del Giro de Italia 2025, competencia que este martes 20 de mayo desarrollará su etapa 10, una contrarreloj en superficie llana entre Lucca y Pisa de 28,6 kilómetros donde el mexicano Isaac del Toro (UAE) saldrá con la ‘maglia rosa’ puesta.

"Es un sueño estar en esta posición; me hace muy feliz por mí y por mi país. He trabajado mucho por ello, y me siento un afortunado. He aprendido de errores. Nunca lo vi como hacer historia, sino como una competencia conmigo mismo para mejorar. Me encanta lo hecho hasta ahora", señaló Del Toro en el hotel de concentración en el Giro.

Lea también: Giro de Italia 2025: orden de salida de los colombianos en la crono etapa 10 este martes 20 de mayo

Del Toro es líder el Giro tras una gran exhibición en la etapa anterior, donde logró sacar una ventaja de 1:13 minutos sobre Ayuso y de 1:30 respecto al italiano Antonio Tiberi, 1:40 sobre Richard Carapaz que es cuarto en la general y 1:57 sobre el colombiano Egan Bernal, que es séptimo.