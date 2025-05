Giro de Italia; etapa 15: así van los colombianos en la general

El español Carlos Verona, del Lidl Trek, ganador de la décimo quinta etapa del Giro de Italia, comentó tras su gran victoria, la segunda como profesional, que no se esperaba el triunfo porque era el primer Giro al que llegó "sin ambición de ganar".



"No, no me lo esperaba. Y estoy muy contento. Vine sabiendo que era el apoyo de Pedersen y Ciccone. Era el primer Giro que no tenía la ambición de ganar y por eso lo estaba disfrutando tanto. Lo he hecho por el equipo, por Ciccone (lesionado). Estaba preparado con mis piernas y mi mente", dijo al término de la etapa de 219 kilómetros entre Fiume Veneto y Asiago, la más larga de la competición.



Giulio Ciccone no pudo continuar tras la multitudinaria caída de este sábado que le provocó un hematoma en el cuádriceps.

Son cuatro los colombianos en competencia: Einer Rubio, Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana.

Colombianos en el Giro: clasificación tras la etapa 15

1. Del Toro Isaac (UAE Team Emirates - XRG) - 55h54'05''

2. Yates Simon (Team Visma | Lease a Bike) a 1'20''