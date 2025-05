[Video] Fuerte problema para Primoz Roglic antes de la crono - etapa 10 del Giro

Todo está presto para la décima etapa del Giro de Italia 2025, que en la tarde (hora italiana) de este martes 20 de mayo permitirá una segunda contrarreloj individual, la cual será de 28,6 kilómetros, y en donde se espera protagonismo de los que ocupan la parte alta de la clasificación general.

Sin embargo, el pedalista esloveno Primoz Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe) tuvo un inconveniente previo a la jornada, y es que en el reconocimiento del terreno para la etapa sufrió una caída que prendió la alarmas en los seguidores de la carrera y en su equipo.

Primoz Roglic se cayó previo a la crono del Giro de Italia - martes 20 de mayo

Se trató de una caída en una curva, en donde pese a que no iba a alta velocidad, el suelo mojado le jugó una mala pasada y terminó yéndose al piso. No obstante, se estima que no fue algo de gravedad para Primoz Roglic, quien espera ser protagonista este martes en la etapa.