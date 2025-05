Giro de Italia: polémica decisión sacudiría la carrera

Mauro Vegni, director del Giro de Italia, ratificó el caso y dio a conocer que este sorpresivo cambio para futuras ediciones del Giro puede ser más que real. "No descartamos nada. Práctica y logísticamente es difícil, pero no le decimos que no a nadie por adelantado. Todo es posible, pero hay que estudiar bien los intereses y también averiguar cuál es la postura de la UCI. Además, aún no sabemos cómo se reformará el calendario próximamente ni cuáles serán las reglas. Recibimos muchísimas solicitudes del extranjero y las evaluamos todas. Estamos dispuestos a hablar con todos. Eso está claro. Después, se puede iniciar todo un proceso que podría llevar a una Grande Partenza como esta. Sin duda, hay interés. Pero, como dije, hay muchos problemas para los que quizás tengan que encontrar una solución", mencionó.

Egan busca dar la sorpresa en el Giro

En el podio de la séptima etapa del Giro de Italia se habló español merced a la victoria de Juan Ayuso, el segundo puesto de su compañero mexicano del UAE Isaac del Toro y la tercera plaza del colombiano Egan Bernal, además de la octava del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), dentro del grupo de favoritos.

Juan Ayuso neutralizó a Bernal con un cambio de ritmo a 200 metros de meta. El colombiano terminó tercero, pero con sensación agridulce porque vio posible la victoria de etapa.

"Me sentía muy bien. Vi la meta cerca y pensaba que podía ir a por la etapa. Obviamente quedar tercero está bien, pero creo que hay que seguir intentándolo para ganar", dijo Bernal en meta.