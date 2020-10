Increíble caída que sufrió Geraint Thomas lo dejó fuera de la pelea

Transcurría la primera etapa de montaña del Giro de Italia y ocurrió una de las sorpresas más llamativas de la carrera: el máximo favorito al título, Geraint Thomas, se descolgó de la competencia.

Antes del banderazo de partida, los medios de comunicación italianos contaron que el corredor del Team Ineos sufrió una fuerte caída que lo dejó herido durante todo el trayecto.

Varios repechos tuvo que pasar el pedalista, y en el ascenso al premio de primera categoría de Etna, Thomas se fundió y quedó considerablemente relegado del grupo de favoritos.

On the approach to the final climb @GeraintThomas86 has become distanced from the peloton. The Welshman crashed at the start of the stage today and has slipped back as the pace went up #Giro pic.twitter.com/059FdtJF6p