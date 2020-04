Increíble historia de 'Cochise': le pagaron por supuestamente dejarse ganar una etapa del Giro

Uno de los ciclistas colombianos que dio grandes alegrías en años pasados fue el legendario Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, quien ganó 4 Vueltas a Colombia, 1 Clásico RCN y 2 etapas del Giro de Italia como logros más destacados; además de varias conquistas en el ciclismo de pista como un récord mundial de la hora.

El exciclista, cerca de cumplir 78 años, dialogó con el diario La Patria y contó dos increíbles anécdotas que vivió en el Giro de Italia y que marcaron su carrera deportiva. Entre ellas, un día que le pagaron por supuestamente dejarse ganar en una etapa, pero él asegura que no fue así.

"En el Giro de Italia, no me acuerdo el año, yo diría que 1975, iba fugado en una etapa. Y a unos cinco kilómetros de la meta, me alcanzó un lotecito como de ocho corredores y me pasaron de largo. Me quedé con otro ciclista, pero con la suerte que los punteros siguieron derecho en una curva (no cerraron la vía bien) y nosotros definimos el vencedor en embalaje. Fue un remate muy apretado, pero perdí”, empezó relatando.

“Al otro día el italiano que ganó la etapa me llevó 800 liras, la moneda italiana de esa época. No tenía ni idea de lo que estaba pasando hasta que me explicaron bien... El tipo me pagó supuestamente dizque porque me dejé ganar y no fue cierto, me ganó por condiciones. Esa fue la verdad”, expresó el legendario corredor.

Y cerró contando una increíble anécdota en una fracción de montaña: “La segunda también fue en el Giro de Italia y muy graciosa en ese momento. En una etapa perseguíamos a un puntero y antes de empezar un ascenso se nos perdió; no lo volvimos a ver. Llegamos y definimos la etapa y después nos dimos cuenta que el pedalista que se nos perdió, se cayó en una curva y se fue a un hueco, por eso no lo vimos cuando pasamos".