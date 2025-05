Isaac del Toro muestra debilidad en el Giro de Italia: "no me quedaba nada"

El mexicano Isaac del Toro (UAE), líder del Giro de Italia, aseguró que al sentir que todos los rivales le atacaban se dio cuenta de que llevaba la 'maglia rosa', prenda que tendrá que defender hasta Roma "siendo inteligente, una veces atacando y otras defendiendo".

"Todos me atacaron y fue muy difícil. Intenté seguirlos, pero no pude. Todavía no puedo creer que tenga que defenderme de estos tipos. Hice todo lo que pude. No me quedaba nada al final y no puedo culparme por nada", señaló en meta.

Lea también: Así quedó la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 16