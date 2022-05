Iván Ramiro Sosa sueña con el Giro: "llego ilusionado y con muchas ganas"

El colombiano Iván Ramiro Sosa, que afrontará la 105 edición del Giro de Italia, que comienza este viernes en Budapest, con los galones de líder en el Movistar, y que recientemente ganó la Vuelta a Asturias, ha indicado verse "ilusionado y dispuesto a luchar por todo".

"Llego al Giro con muy buenas expectativas, estoy motivado y espero que todo vaya bien para estar en la disputa por la carrera. El Giro tiene un recorrido muy duro desde el principio, iremos viendo cómo viene la carrera, sobre todo en la montaña", señaló el colombiano, nacido en Pasca (Cundinamarca) hace 24 años, en rueda de prensa desde Budapest.

Sosa llega con la moral alta después de imponerse en Asturias, lo que recuerda un precedente bonito, pues en la prueba asturiana se impuso en 2019 el ecuatoriano Richard Carapaz y luego le dio a Movistar la 'maglia rosa' en el Giro.

"En Asturias cada día me vi mejor, por eso llego al Giro con muchas ganas, ilusionado, junto a Alejandro Valverde trataremos de hacerlo bien. No sé quién será el líder, pero los dos estamos bien y lo iremos viendo sobre la marcha", comentó.

Iván Ramiro Sosa considera que la clave del Giro será la última semana, con las etapas más exigentes.

"Más que una etapa clave, será decisiva la última semana, será la más complicada, con muchas etapas duras", aseguró.