Juan Ayuso ya avisó: "Quiero ganar el Giro, y si no..."

"Lo importante es que el equipo gane el Giro; ganarlo es para mí un sueño, y lo quiero ganar, pero si gana un compañero, se cumpliría el objetivo. Ante todo no quisiera perderlo con un rival", manifestó Juan Ayuso, descartando la posibilidad de alzar la voz en caso de no ser campeón.

Ayuso, segundo a 1'13" también habló sobre su presente físico, sobre todo después de la etapa del pasado domingo, teniendo en cuenta que ha pasado por algunos momentos incómodos en lo corrido del Giro.

Le puede interesar: Messi explotó contra el arbitraje en la MLS: "siempre pasa algo con los árbitros"

"Físicamente la rodilla me duele, pero entrenando hoy llegué mejor de como salí. Estoy tranquilo, creo que con otro día más de carrera no me debería afectar. Moralmente estoy bastante bien, si me hubieran dicho en la salida de Albania que iba a estar ahora segundo con esa diferencia sobre (Primoz) Roglic, lo hubiera firmado. Estoy en una situación privilegiada", manifestó Ayuso este lunes 19 de mayo, recordando que tiene 1'12" de ventaja sobre el esloveno del Red Bull - Bora.

¿Cómo es la relación entre Ayuso y Del Toro?, el mexicano respondió

Por último, Juan Ayuso se refirió a su relación con el líder momentáneo Del Toro, y manifestó que hay un buen ambiente a nivel general: "Hemos hecho muchas carreras juntos, hemos compartido concentraciones en altura y la relación es muy buena. Es una suerte que sea latino porque hay semejanzas con los españoles, las bromas son similares, el ambiente es bueno con Isaac".