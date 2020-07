Juan Diego Alba y su ilusión de correr el Giro de Italia con el Movistar

Juan Diego Alba es uno de los corredores que más se ha destacado en los últimos años y con mayor proyección en Colombia. El ciclista de 22 años fue tercero en el Giro de Italia Sub-23 el año pasado y ahora quiere entrenar para convertirse en una pieza importante en la carrera de la ‘maglia rosa’ este 2020.

Gracias a su gran actuación durante 2019, Alba fue fichado este año por el equipo Movistar, que lo ve como una carta importante para pulir en las competencias de alto nivel. Precisamente, en entrevista en ‘Por los Campos del Deporte’ de Antena 2, el pedalista resaltó su presente. "Gracias a Dios estoy en uno de los equipos más importantes del mundo; me siento muy orgulloso de portar los colores del Movistar, representar al equipo muy bien y espero hacerlo de la mejor manera", dijo.

El joven se refirió a las competencias que disputará en este calendario. "Tendré más una temporada corta, pero dura. Igual todo mi calendario será en Italia y la idea es hacer buenas carreras para poder correr el Giro, andar bien. Mi primera carrera será una clásica que se llama Milán-Turín el 5 de agosto”, puntualizó.

Respecto a la posibilidad de correr el Giro de Italia, su primera grande, Juan Diego se mostró emocionado y resaltó su compromiso para intentar estar en las mejores condiciones. "Más que un reto es algo muy motivante poder correr una de las tres grandes del mundo. Eso me motiva para hacer las demás carreras bien y dar lo mejor de mí", resaltó.

Asimismo, Alba dejó claro que es su primera temporada en la élite y deberá aprender de los corredores de mayor experiencia. "Hay que aprender mucho porque solo he corrido dos carreras en Europa, el Giro (sub-23) el año pasado y el Tour de l´Avenir, de resto no he corrido nada más allá; pienso que en el principio todas las carreras serán un aprendizaje”, respondió.

"En el inicio, antes de la pandemia, la idea era correr unas carreras y correr el Giro, entonces ojalá se pueda dar y esperamos aprender mucho y dar lo mejor de mí", agregó.

Por último, el ciclista contó cómo ha venido entrenando en los últimos meses. "Al inicio cuando volvimos a las carreteras me dio un poco duro porque en casa solo hacía rodillo; es muy diferente entrenar en el rodillo, que en la carretera y al aire libre. Ahorita ya estoy entrenando normal y largo para lo que se viene de la temporada. Estoy contento y motivado”, concluyó.