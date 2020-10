La polémica columna de Fuglsang donde habla de la caída de 'Superman' López en el Giro

En medio del desarrollo del Giro de Italia, ha saltado una intensa polémica en torno al danés Jakob Fuglsang por una columna diaria que él mismo ha escrito para un medio de su país donde narra las experiencias que ha vivido en esta atípica corsa rosa.

El pedalista que acudió al Giro como líder del Astana se ha visto afectado por los infortunios de sus compañeros y ha cedido terreno importante en la clasificación general. Sin embargo, sorprendió la sinceridad con la que habló de varias fallas en su equipo dejándolos en evidencia; además de unas durísimas palabras contra Vicenzo Níbali (Trek Segafredo) y la región de Sicilia.

Lea también: Álvaro Hodeg confiesa su gran ilusión en el Giro de Italia: aún no se rinde

Uno de los temas que más incomodó a Fuglsang fue la caída de Miguel Ángel López en la primera etapa, esto porque perdió una pieza importante y también porque eso le supuso problemas en su propia contrarreloj.

“La idea era utilizar mensajes de Miguel Ángel López que conducía antes que yo. Pero se estrelló y salió, y eso también es un paño húmedo en su cabeza. Una línea enorme en la factura y espero que esté bien. Se podría decir que fue desafortunado, pero también un error que se estrellara. Es una pena que tenga que hacer un agujero en el momento en que cambia de posición en el manillar. Pero también es cuestión de estar atentos, agarrarse al manillar y elegir la línea correcta en la carretera para que no suceda tal cosa”, señaló sobre el colombiano.

“Porque el choque no ocurre inmediatamente en uno de los lugares peligrosos de la ruta. López debería haber sido una buena y gran ayuda en la montaña. Podríamos haber tenido tres hombres para jugar en los finales. No será así, y espero que no tenga tanta importancia en el ranking para mí. El accidente también significó que no recibí ningún informe del clima antes. Por supuesto, nuestro personal estaba ocupado cuidando a López, que iba al hospital”, reseñó sobre la fracción de apertura en el Giro.

“Tuve que sentir las condiciones climáticas en mi propio cuerpo para ser consciente de ello, y en el fragor de la batalla tuve que quejarme con nuestro personal después de conducir hasta la línea de meta. Hubo un jodido viento en contra todo el camino, y ¿cómo demonios podía ser que nadie hubiera dicho nada en absoluto? ¿Me dio un mensaje de que había cambiado?

Sin tener en cuenta el viento, probablemente debería haber conducido un poco más rápido. Pero dadas las circunstancias, estoy realmente satisfecho. Simplemente me molesta que Ineos haya vuelto a acertar en términos de colocar a sus corredores al principio del escenario”, cuestionó con dureza a su equipo con el que tiene contrato hasta 2021.

Y en su columna del 9 de octubre, también hubo duras críticas a su equipo: Primero en el escenario quedo atrapado en el viento cruzado cuando me ponen en el grupo de delante. Me siento a unos 6-7 asientos de donde todo se rompe.

"Maldita sea, eso es una mierda", pienso en este momento. Allí mismo, nuestro equipo se ve atrapado en un desequilibrio y todo se descoordina.

De interés: Vuelta a España: además de Daniel Martínez, confirman a otro colombiano

Fabio Felline deja caer mi volante y reduce la velocidad hacia atrás, pero Manuele Boaro se sienta al frente del primer grupo y se aleja. Allí pienso: 'Joder, ahora me voy a sentar aquí solo'.

Sin embargo, conseguimos una reunión sobre las tropas cuando pude detener a Boaro por radio. Le digo que se supone que debe sentarse conmigo, pero luego responde que no sabía que no estaba sentado conmigo”.

Si el equipo nos hubiera dado la información correcta, probablemente habríamos evitado correr carreras de persecución durante 40 kilómetros para llegar al frente. Algo salió mal.

Cuando llegamos a meta, hablé con Iván Velasco, que se encarga de la aerodinámica del equipo. "Maldito hombre", le dije. “El viento era perfecto para atacar en la curva a los seis kilómetros, donde me pusieron. ¿Por qué no lo sabía?

Luego envió un mensaje a nuestro director deportivo Alexandr Shefer, que estaba sentado en el automóvil, con exactamente esa información. Que debemos tener cuidado ahí mismo”.