La tremenda polémica en el Giro de Italia por el raro uniforme del Education First

El Giro de Italia 2020 ha sido una carrera con bastantes sorpresas en esta temporada ante la ausencia de grandes corredores del pelotón y las caídas de otros como Geraint Thomas, Simon Yates y Miguel Ángel López.



Además, en el transcurso de la carrera se ha presentado una particular polémica entre uno de los equipos y la Unión Ciclística Internacional, todo por el uniforme novedoso que presentó para la corsa rosa y que llamó la atención de propios y extraños.

Se trata del Education First, equipo estadounidense que tiene en sus filas a los colombianos Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Martínez (aunque no corrieron este Giro) y ya ganó una etapa con el ecuatoriano Jonathan Caicedo. El caso es que usaron un uniforme diferente y esto les trajo problemas.



Education First presentó un uniforme diferente a su rosa tradicional para no confundirlo con la camiseta rosa que lleva el líder del Giro y para lanzar un nuevo patrocinador en su escuadra que consiguieron en medio de la crisis económica del deporte.



El uniforme no es muy vistoso, tiene un tono gris con varios cuadros y furas raras y el logo de un parto por una marca de patinetas que ahora está con el Education First; sin embargo la UCI los multó con 4500 francos suizos ($19 millones de pesos) por no hacer aviso previo del cambio de indumentario, incluso teniendo la figura de un pato en los cascos.

Todo esto desató la ira de Jonathan Vaughters, director del equipo, quien arremetió ante la UCI en sus redes sociales donde tiene miles de seguidores: “UCI ustedes siempre están buscando el mejor interés del deporte, ¿no es así? Gracias por los 4000 de multas por llevar nuestros patos locos. Espero que David Lappartient (presidente de la entidad) disfrute de su cena por nuestra cuenta”.



Después de esto y pagar la multa, el director del EF siguió arremetiendo contra la UCI y cuestionando su forma de actuar, ahora especialmente con este caso.