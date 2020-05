La UCI no respetó al Giro de Italia 2020, aseguró leyenda del ciclismo mundial

El exciclista belga Eddy Merckx, cinco veces ganador del Tour de Francia, consideró que el nuevo calendario de la temporada 2020 de ciclismo no respetó lo suficiente al Giro de Italia, al colocarle apenas dos semanas después del cierre del evento francés y al sobreponerle varias clásicas prestigiosas, coincidiendo cinco días con la Vuelta a España.



"Con ocho meses de calendario concentrados en 90 días, tener algunos eventos sobrepuestos era inevitable, pero al Giro no se le trató bien. No hubo respeto. Algunas grandes clásicas podían ser organizadas durante el Tour", afirmó Merckx en una entrevista al diario italiano "La Stampa".

Lea también: Reunión clave para definir futuro y presupuesto de los Juegos Panamericanos Junior



"Nadie quiere negar la gran importancia del Tour, tanto a nivel económico como mediático, pero también las otras carreras que escribieron la historia del ciclismo merecen respeto", agregó.



Según el nuevo calendario UCI, el Tour de Francia se disputará del 29 de agosto al 20 de septiembre y el Giro de Italia se correrá del 3 al 25 de octubre, fechas en las que también están previstas la Lieja-Bastoña-Lieja, Amstel Gold Race, Gante-Wevelgem, A Través de Flandes, Tour de Guangxi, Tour de Flandes, Driedaagse Brugge-De Panne y Paris-Roubaix.



Además, el 20 de octubre comenzará la Vuelta a España, que terminará el 8 de noviembre.

De interés: Montoya comparó su situación con lo que vive Vettel en la Fórmula 1



Por otro lado, las únicas carreras sobrepuestas al Tour de Francia son la Tirreno-Adriático, el Gran Premio Quebec y el Gran Premio Montreal.



En la entrevista, Merckx también consideró que para el británico Chris Froome, quien se fracturó el fémur el año pasado tras una caída durante el reconocimiento de la contrarreloj de la Dauphiné en Roanne, será complicado ganar su quinto Tour de Francia si deja al equipo Ineos.



"No sé cómo está, ni si se ha recuperado completamente de su lesión. Escuché que quiere irse del equipo Ineos, quizás porque no aguanta la rivalidad interna con (el colombiano, Egan) Bernal y (el británico, Geraint) Thomas", dijo.



"Pero el reto de ganar un quinto Tour sería muy complicado para él si no cuenta con un equipo a su lado como le pasó durante sus cuatro victorias en Francia", concluyó.