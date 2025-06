La UCI sancionaría a polémico ayudante Carapaz en el Giro de Italia 2025

De Bondt, quien actualmente corre para el Decathlon-AG2R La Mondiale, confesó en una entrevista con WielerFlits que no tiene asegurado su futuro en su actual escuadra más allá de 2025. Por ello, vio en la etapa reina del Giro una oportunidad para demostrar su valor ante un posible nuevo empleador. “Pensé que era una buena forma de hacerme notar. No sé si continuaré en este equipo, y esta acción podía abrirme puertas”, explicó el corredor.

Más preocupante aún es la mención que hizo sobre una supuesta conversación con Ken Vanmarcke, director deportivo de EF Education-EasyPost. Según De Bondt, le habrían sugerido que si lograba colaborar de forma decisiva para mejorar el resultado del equipo en el Giro, su nombre sería tenido en cuenta para un contrato futuro. Esto pone en cuestión los límites éticos del deporte y ha encendido las alarmas en la máxima entidad del ciclismo.

La reacción de la UCI no se hizo esperar. A través de un comunicado, la institución anunció que el caso fue transferido a su Comisión de Ética, la cual evaluará si existió una violación al artículo 8.1 del Código de Ética y al segundo punto del Anexo 2, los cuales prohíben explícitamente cualquier intento de manipular el resultado de una carrera profesional. Por ahora, se ha pedido cautela y no se emitirán comentarios oficiales hasta que se avance con la recolección de pruebas y testimonios.

El episodio ha reabierto un debate de vieja data: ¿hasta qué punto es válido que un ciclista busque asegurarse un contrato mediante acciones en plena competencia? Si bien en el pelotón se han visto anteriormente alianzas informales o favores circunstanciales, la declaración abierta de De Bondt plantea un nuevo precedente, uno que desafía la integridad competitiva del ciclismo profesional.

En redes sociales y foros especializados, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos usuarios expresaron indignación al descubrir que la ayuda de De Bondt no fue un acto de estrategia deportiva, sino una especie de “prueba de selección” para un nuevo equipo. Comentarios como “entonces, ¿todo ese esfuerzo fue para ganarse un empleo y no por la carrera?” circularon en plataformas como Reddit, reflejando el desconcierto de los aficionados.