"Me equivoqué": Fernando Gaviria no se escondió y confesó 'pecado' que cometió en el Giro

Fernando Gaviria reconoció, luego de finalizada la última etapa del Giro de Italia 2023, que no tuvo la actuación esperada en la primera carrera grande de la temporada. El de La Ceja llegó con expectativa de la mano del Movistar y buscaba un triunfo de etapa.

Esto último no sucedió: caídas y malas decisiones, tal como él mismo lo reconoció, le jugaron en contra a lo largo de las últimas tres semanas. "Me equivoqué", dijo el colombiano, dolido por su ausencia de triunfos parciales. “El equipo trabajó perfecto y me da tristeza, porque se merecían que les diese una victoria. Me voy decepcionado del Giro. Creo que vimos que hoy tenía piernas, pero como siempre, me he anticipado”.

Vea también: Roglic se sacó la espina en el Giro de Italia: “Esto lo recordaré el resto de mi vida”

Y es que Gaviria trató de cruzar primero la meta cuando pudo llegar con los demás esprinters, lanzando ataques desde cierta distancia. La estrategia no funcionó, como quedó en evidencia en la última jornada del Giro cuando en el embalaje le ganó Mark Cavendish. El británico remontó sin problema con un Gaviria totalmente vencido.

“Me ganaron los nervios, las ganas de ganar me jugaron una mala pasada de nuevo. Tenía que haber esperado, iba en buena posición. En el fondo no hay nada que lamentar, porque di todo lo que tuve, pero lo siento por mis compañeros”, dijo el ciclista antioqueño, quien ahora buscará la clasificación a los próximos Olímpicos de París.

Le puede interesar: Sergio Higuita da la sorpresa y confirma cuál grande correrá esta temporada

“Seguiremos trabajando. Viene una parte importante del año, en la que tratar de coger puntos para los Juegos de París en pista. El descanso será mínimo. Seguiremos trabajando para mantener este estado de forma y luchar por ese reto”.