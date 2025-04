Movistar sentenció el futuro de Nairo: obligación para el Giro de Italia 2025

No obstante, el papel de Nairo en este Giro va más allá de su rendimiento individual. Desde la dirección deportiva del equipo se ha diseñado una estrategia dual, en la que Quintana no solo buscará consolidarse entre los mejores, sino que, en caso de no poder mantenerse cerca de los grandes favoritos durante las etapas iniciales, asumirá un rol crucial como escudero de Einer Rubio, joven promesa del ciclismo colombiano y pieza creciente dentro de la estructura del Movistar.

Rubio, quien tuvo un Giro notable en 2024, figura como la segunda baza del equipo. Si las circunstancias lo permiten, podría convertirse en el líder natural en la montaña. En ese escenario, el veterano Quintana pondría su experiencia al servicio del equipo, actuando como un gregario de lujo en las etapas clave, donde la estrategia y el sacrificio colectivo pueden marcar la diferencia entre un buen resultado y una actuación memorable.

“Estoy motivado y agradecido por esta nueva oportunidad. El Giro siempre ha sido una carrera especial para mí y quiero aportar todo lo que tengo, ya sea peleando por los primeros puestos o ayudando a Einer a brillar”, declaró Nairo en medios europeos durante los últimos días.

Así, con una mezcla de experiencia y juventud, el Movistar Team se presenta en el Giro 2025 con una ambición clara y un líder que, aunque no atraviesa sus mejores años, aún tiene el motor, la sabiduría y el corazón para escribir otro capítulo en su ilustre carrera.