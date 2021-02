Nairo le apunta al Giro y desde ya le envía un mensaje a Egan

Nairo Quintana ha dejado claro que le apunta al Giro de Italia. Luego de un año de debut en el Arkea donde los resultados estuvieron distantes de lo deseado, al menos en el Tour de Francia, el corredor boyacense ha reiterado su deseo de hacer presencia en la primera carrera grande de la temporada cuando esta comience en el mes de mayo.

En diálogo con la página Ciclismo Colombiano, Nairo, quien cumplió 31 años hace pocos días, no escondió su intención de disputar la carrera que ganó en la temporada 2014 cuando era parte del equipo español Movistar. "Estamos a la espera que nos den el sí, esperamos poderlo tener porque es una carrera que me ha gustado mucho. La he hecho dos veces, una vez fui primero, la otra vez segundo. Es una carrera bastante favorable para mí", dijo el pedalista, haciendo referencia a la carta de invitación que le puede otorgar la organización del Giro al Arkea Samsic.

Cabe señalar que la ronda itálica iniciará el próximo 8 de mayo e irá hasta el 30 del mismo mes, con lo cual queda la duda respecto a los planes de Nairo para el Tour de Francia, competencia que iniciará el 26 de junio, es decir, menos de cuatro semanas después de conocerse al ganador de la ‘maglia rosa’. El de Cómbita hizo en 2017 ambas carreras, logrando el segundo lugar en la primera, y siendo 12 en la segunda.

Nairo Quintana también habló de Egan Bernal, quien fue confirmado para estar en el Giro de Italia por parte del Ineos. El ciclista de Zipaquirá será el rival a vencer en la carrera, de acuerdo al líder del Arkea, más allá de Thibaut Pinot y Vincenzo Nibali. "Pienso que es el rival más fuerte, sin desmeritar a los demás. Está Vincenzo Nibali, está Thibaut Pinot, entre otros, que también serán bastante importantes y tendremos que hacer una muy buena preparación", opinó el experimentado ciclista.