Nairo no se guardó nada: sorpresiva respuesta por mensaje de Pogacar

Nairo le responde a Pogacar

La reacción de Nairo Quintana no se hizo esperar. En una entrevista con Noticias RCN durante el día de descanso el día lunes, antes de la etapa 16 en la que Pogacar también ganó, Quintana compartió sus impresiones sobre la carrera y las declaraciones del esloveno.

"Creía que podía ganar, pero en la mañana Pogačar había dicho que quería ganar", mencionó Quintana, aludiendo a su propia esperanza y estrategia durante la etapa. A pesar de estar tan cerca de la victoria, reconoció la superioridad del esloveno: "En un momento alcancé a soñar que podía ganar y luego mis números y energía estaban muy bien, pero Tadej está en un nivel muy alto con respecto a todos sus competidores".

Quintana también abordó con humor y buen ánimo el comentario de Pogacar sobre sus recuerdos de la infancia sobre sus duelos con Froome y el porqué no lo atacaba: "Lo único que no me gustó es que con sus declaraciones me hizo sentir demasiado viejo". Sin embargo, dejó claro que aún se siente en plena forma y con mucha energía para competir al más alto nivel: "Me siento bien, me siento joven. No estoy cansado en absoluto y estoy en muy buenas condiciones".

El cruce de declaraciones entre ambos ciclistas no solo subraya el respeto mutuo que se tienen, sino también la rivalidad sana y la pasión que ambos traen al deporte. Pogacar, con su juventud y talento desbordante, y Quintana, con su experiencia y tenacidad, continúan escribiendo capítulos memorables en la historia del ciclismo.