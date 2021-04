Perdida para el Giro de Italia: primer candidato al título se baja por lesión

El francés Thibaut Pinot (Groupama FDJ) anunció este sábado que no participará en el próximo Giro de Italia, del 8 al 30 de mayo, por los problemas físicos que arrastra en su espalda.



"No puedo ocultarlo. No estoy en condiciones de brillar en el Giro. He sufrido inútilmente y no estaré en condiciones de ayuda a mi equipo (...) Los dolores en la espalda me impiden rendir bien", explicó el ciclista, en un comunicado enviado por su equipo.



Pinot, tercero en el Tour 2014 y sexto en la Vuelta 2018, sufrió una caída en el Tour de 2020 de la que todavía no está completamente recuperado.



El escalador (Lure, 30 años) dijo no tener una fecha concreta para su reaparición, aunque aseveró que "se curará" para volver a competir con los mejores.

Por otro lado, el italiano Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) recibió este jueves el visto bueno de su doctor para volver a pedalear tras la fractura del radio de la muñeca derecha sufrida el pasado 14 de abril, por lo que empezará una nueva fase de recuperación en el intento de llegar listo al Giro de Italia.



"Control médico en el Ars Médica con el doctor Marano y... todo bien. Gracias a esto, ahora tengo el visto bueno para empezar una nueva fase en mi rehabilitación. La más delicada y decisiva: el test por la calle", escribió Nibali en su cuenta de Instagram.



Nibali, de 36 años, se fracturó el radio del brazo derecho tras caer durante un entrenamiento en Suiza y fue operado hace exactamente una semana en un hospital de Lugano.