Pogacar pecó por inocente en el Giro: casi lo descalifican por un insólito detalle

Si bien aparentemente esto no tenía nada de malo, sí se presentó un debate en redes sociales sobre la vestimenta que debe usar el líder del Giro. Incluso el portal Cyclingnews señala que este hecho provocó el enfado por parte de los comisarios de la UCI.

Estos llamaron directamente a su equipo, el UAE Emirates, el lunes por la noche para advertirle que Pogacar sería descalificado de la carrera si volvía a usar esta combinación para disputar la etapa 4 entre Acqui Terme y Andora.

El esloveno terminó accediendo a esta petición, por lo que salió vestido con el pantalón negro que corresponde a la indumentaria de su equipo: "Pensé que eran bonitos pantalones. La organización me dio el traje y me lo puse. Luego recibimos una llamada de la UCI diciendo que no estaba permitido. Por eso tengo mis pantalones normales", aseguró en entrevista para Eurosport previo al inicio de la cuarta fracción.