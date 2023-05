Rigo y su emoción por volver a correr el Giro de Italia: "Si no hay nervios, no hay amor"

Rigoberto Urán volvió a correr el Giro de Italia luego de siete años de ausencia. El ciclista colombiano tuvo una participación destacada en la primera jornada del 2023 y acabó en la casilla 36, tras la contrarreloj individual que dio inicio a la carrera.

Lea también: "Ha sido una manera perfecta de volver": Evenepoel disfruta tras su 'etapón' en el Giro

Luego de ser el mejor colombiano de la jornada con un tiempo 22'53'' a 01'35'' del ganador Remco Evenepoel, el paisa habló de sus sensaciones en carrera. El pedalista antioqueño compartió su emoción por volver a la batalla por la 'magila rosa'.

“Me sentí bien. No sé por qué me da miedo arrancar. Quiere decir que todavía me gusta mucho esto”, señaló Rigo. “Creo que es un buen arranque. Cada día es importante. Cada segundo cuenta mucho. Creo que hay buenas sensaciones”, dijo el colombiano en diálogo con los medios internacionales tras finalizar la jornada.

El corredor del Eduaction Easy Post apuntó que necesitaba volver a correr para sentirse completo: “A uno le da miedo arrancar. Si no hay nervios, no hay amor. Eso quiere decir que hay amor y eso es muy importante. Estábamos escasos de amor”.

Finalmente, el ciclista remarcó su alegría por volver a correr en suelo italiano: “Regresar es espectacular. Italia es un chimba. Estoy muy contento de estar acá y voy a tratar de hacer bien esta carrera. Tengo muchos sueños y objetivos y vamos día a día”.

Le puede interesar: [Video] Rigo quiso dárselas de bilingüe y terminó haciendo reír a todos: 'El paisinglish autentico'

Por ahora, Rigo se alista para lo que será la etapa 2 del Giro. La batalla por la maglia rosa continuará con una jornada para los velocistas. La fracción se correrá entre Teramo y San Salvo con un total de 202 kilómetros.