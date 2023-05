Rigo defendió a Evenepoel y no le puso cuidado a la UCI: “El que tiene plata, papi, que la use”

Lamentando una "ausencia total de equidad deportiva", la Unión Ciclista Internacional (UCI) condenó con firmeza este sábado el uso de helicópteros el viernes por parte de algunos equipos, entre ellos el Soudal-Quick Step de Remco Evenepoel, para abandonar la cima del Grand Sasso d'Italia, donde acabó la 7ª etapa del Giro.

"La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha constatado que al término de la 7ª etapa del Giro de Italia, entre Capua y el Gran Sasso d'Italia, algunos ciclista utilizaron un helicóptero para abandonar la zona de llegada al término de la etapa. Esta ventaja representa una ausencia total de equidad deportiva y contraviene los reglamentos que buscan ofrecer una igualdad de trato en el traslado de los equipos hacia sus hoteles", deploró la instancia en un comunicado.

El uso de un helicóptero por algunos corredores contraviene también el principio de minimización de la huella carbono recogido en el pliego de condiciones de los organizadores de la UCI WorldTour", añadió la instancia, que amenazó con sanciones.

"Inquieta por prevenir el aumento de esta práctica, la UCI tomará las medidas necesarias y las eventuales sanciones necesarias con el fin de que tales actuaciones no puedan volverse a dar en el futuro" ,insistió.

El equipo Soudal-Quick Step publicó el viernes en sus redes sociales una foto de varios de sus corredores, entre ellos el belga Remco Evenepoel en un helicóptero con la mención: "Un viaje particular para el 'Wolfpack' ('Manada', apodo que recibe la formación) al final del día en el Giro".

La etapa del viernes, que acabó en la cima del Gran Sasso d'Italia, a 2.130 m de altitud, suponía un desafío logístico para los organizadores y equipos.

Segundo en la general, a 28 segundos del líder, el noruego Andreas Leknessund, Evenepoel se quejó antes de la etapa del hecho de que iba a tener que bajar más de 20 km en bicicleta, con mucho frío, antes de llegar al coche para volver a su hotel.

Otros ciclistas bajaron en telecabinas. El traslado en helicóptero permitió a aquellos que usaron este tipo de transporte ganar un tiempo de recuperación precioso de cara a la 8ª etapa de esta sábado.

Rigoberto Urán le restó importancia al traslado en helicóptero

“El que tiene plata, papi, que la use; el que no tiene plata, mijo, usted sabe, nos toca bajar en funicular, no más. Si usted tiene billete, papi, usted se lo gasta como quiera. ¿La plata para qué es? Pa’ gastarla, mijo”, dijo por su parte Rigoberto Urán, quien le restó importancia a las quejas de la UCI sobre el uso del helicóptero por parte del equipo Soudal Quick Step.