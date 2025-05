Roglic 'minimizó' la etapa de Egan y compañía: "No luché por la etapa"

La séptima etapa del Giro de Italia estuvo comprendida entre Castel di Sangro y Tagliacozzo (Marsia), con un recorrido de 168 kilómetros, y allí el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) terminó en la tercera casilla, por encima de Primoz Rogic (Red Bull - Bora - hansgrohe) quien se apuntaba como el máximo favorito.

Bernal atacó a unos kilómetros de la meta, pero el buen trabajo de Juan Ayuso e Isaac del Toro (UAE Team Emirates) lo relegó al tercer lugar, mientras que estos dos corredores hicieron el 1-2. La sorpresa fue grande, pues si bien Ayuso es uno de los llamados a pelear el título, el mexicano y el colombiano no aparecían entre los principales animadores de la etapa.

Eso sí, Primoz Roglic quedó como el nuevo líder de la clasificación general, seguido a cuatro segundos por Ayuso y a nueve por Del Toro. Una vez terminó la etapa, el esloveno reveló sus sensaciones, y con un comentario 'minimizó' la actuación de sus colegas.

Lo que dijo Primoz Roglic luego de la etapa 7 del Giro de Italia

"Estaba un poco retrasado cuando atacó Ayuso y no luché mucho. Simplemente no luché por la victoria, pero aun así fue un buen resultado. Estoy contento", dijo Primoz Roglic, quien expresó que no hizo mucho por quedarse con el triunfo de etapa.