'Superman López ya fue operado y revelaron resultados de los rayos X

El colombiano Miguel Ángel 'Superman' López (Astana), quien sufrió una grave caída este sábado durante la contrarreloj de apertura del Giro de Italia, fue operado de una profunda herida cerca de la arteria ilíaca, pero los exámenes médicos a los que se sometió excluyeron fracturas.



"Los rayos X han mostrado que no hay fracturas. Sufrió una herida profunda muy cerca de la arteria ilíaca, por la que ha sido operado y de la que se recuperará en las próximas horas", informó el médico del equipo Astana, Serge Niamke.

"Por lo referido a su accidente, Miguel Ángel no ha tenido otras lesiones serias. Pudo dejar el hospital caminando y regresó al hotel del equipo. Veremos cómo se siente mañana (por el domingo) para regresar a su casa", agregó.



López, que llevaba nueve minutos compitiendo en la crono, perdió el control de su bicicleta al pisar un bache mientras solo tenía una mano en el manillar y se estrelló contra las vallas laterales de la carretera.

El corredor colombiano, de 26 años, fue socorrido por los responsables de seguridad colocados en esa zona antes de que llegara una ambulancia para llevarle a un cercano hospital de Palermo.

