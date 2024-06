Pogacar acusado por dopaje en el Giro de Italia 2024: "No fue normal"

After three weeks, only one rider can engrave his name on the Trofeo Senza Fine. Maglia Rosa 2024, the best of 💗

.

Dopo tre settimane solo un corridore può incidere il suo nome sul Trofeo Senza Fine. Il meglio della Maglia Rosa 2024 💗@CastelliCycling @EnelGroupIT pic.twitter.com/Ah7DsCAUD5