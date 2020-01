Una de las carreras más especiales en el circuito internacional durante la temporada 2020 será el Giro de Italia. La ‘corsa rosa’ en esta ocasión tendrá un duro recorrido montañoso, como acostumbra, pero tendrá tres contrarrelojes, situación que condiciona a varios corredores que son débiles en este aspecto.

Por ahora, son pocos los ciclistas top que han confirmado su presencia en esta competencia y sí en el Tour de Francia; no obstante, los equipos de World Tour en las próximas semanas deberán tomar decisiones de cara al 9 de mayor donde se tomará partida. Uno de los colombianos que estaría es Esteban Chaves y existe una posibilidad para Fernando Gaviria; mientras que el gran atractivo pasa por el debut absoluto de Peter Sagan en esta competencia.

Bajo ese aspecto, la organización del Giro de Italia confirmó los 25 equipos que se harán presentes en esta edición 103 entre el 9 y el 31 de mayo. Se destacan las 22 escuadras World Tour, donde Ineos y Jumbo Visma son los grandes candidatos de la temporada y se suman tres equipos italianos de categoría continental, siendo el Androni Giocattoli el más destacado y con presencia de colombianos.

Así las cosas, se confirma que Nairo Quintana no estará en el Giro de Italia, puesto que su equipo (Arke Samsic) no es World Tour y no fue invitado por la organización. Sí estará en el Tour de Francia y aguardan por una posible llamada para la Vuelta a España.