Uno más para la lista: colombiano del Team Emirates confirma su presencia en el Giro de Italia

El ciclista Sergio Luis Henao (Rionegro, 1987) ha sido uno de los pasajeros del vuelo en el que han viajado varios deportistas colombianos a Europa para retomar las competencias aplazadas por la pandemia del coronavirus y que ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. EFE le entrevistó a su llegada.



Pregunta: ¿Cómo afronta una temporada tan atípica como esta?



Respuesta: Es extraño, sí. Regresar a Europa en julio y apenas iniciar la temporada es un poco atípico. Pero venimos con ganas, con fe y con esperanza en que se puedan realizar las carreras.

P: Ayer tendría que haberse acabado el Tour de Francia...



R: Es supremamente raro. La verdad es que nos sentimos extraños iniciando la temporada ahora, con un calendario apretado si se logra hacer y realizar, que esperemos que sí. Es lo que nos ha tocado este año, no solo al ciclismo sino al deporte en general.



P: ¿A qué les obliga un formato así?. ¿Cómo afecta eso a la rutina de un ciclista?



R: Creo que pesa la recuperación. Obviamente cuando las carreras son tan seguidas hay menos tiempo de recuperación, más exigencia y desgaste en traslados y viajes. También menos kilómetros durante el año porque lo que no se hace en tres meses no se logra rescatar durante los nueve en los que normalmente se compite.

P: ¿Qué objetivo tiene señalado para este año?



R: Estaremos en el Giro de Italia, que es el gran objetivo. Pero sin descartar las Clásicas y los Monumentos, que serán importantes.



P: ¿Qué supone volar después de todo lo que se ha vivido?



R: Es un poco libertad de salir de tanta restricción en el país. También es un poco alegría para la mente y el cuerpo pensar que vamos a volver a competir y que poco a poco vamos a reanudar la vida que teníamos antes.



P: Se ha encontrado con varios compañeros de pelotón en el vuelo. ¿De qué han hablado? ¿Cómo les ha visto?



R: Todos están muy preparados. Todos tenemos ilusión pero nos hacemos las mismas preguntas, si podremos empezar las carreras y terminarlas, si podremos hacer el calendario normal.



P: En su deporte hay un problema, es muy difícil mantener la distancia de seguridad



R: Sí. Se han hecho unos protocolos para el inicio de las carreras, en las salidas, pero es difícil controlarlo. No sé como van a hacerlo. No hay distanciamiento en el pelotón, vemos que es un deporte en conjunto y de equipo. No sé cómo van a hacer eso.