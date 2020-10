[Video] Superman López dice adiós al Giro tras una extraña caída en la crono

Miguel Ángel López (Astana) sufrió una fuerte y extraña caída en la primera etapa del Giro de Italia, la cual fue una contrarreloj de 15 kilómetros entre Monreale y Palermo.

El corredor boyacense perdió la estabilidad sobre su bicicleta de manera inesperada, minutos después de tomar la partida. Todo indica que el pedalista perdió el equilibrió por efecto de un bache que había sobre el asfalto.

Superman tuvo que ser atendido por una ambulancia de la organización debido al impacto que sufrió cuando ni siquiera había recorrido nueve kilómetros de la contrarreloj. De esta forma, el pedalista, que fue trasladado a un centro médico, le dijo adiós a la carrera, convirtiéndose en el primer abandono oficial, tras el anuncio que hizo la propia organización.

Unfortunately @SupermanlopezN slipped away and went on the ground but our team is with him and we will update you as soon as we have all informations. #Giro #AstanaProTeam