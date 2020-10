Vuelo bajo de un helicóptero causó accidente en el Giro y el retiro de un ciclista

Dos ciclistas del equipo Vini Zabu, el italiano Luca Wackermann y el holandés Etienne van Empel, resultaron heridos por unas barreras de seguridad que aparentemente volaron como consecuencia de un helicóptero de la televisión que volaba muy bajo en la 4ª etapa del Giro de Italia.

Wackermann, el que resultó con las heridas más graves, quedó inconsciente sobre la calzada antes de ser trasladado a un hospital.

Su director deportivo, Francesco Frassi, ofreció después noticias tranquilizantes sobre el estado de salud del corredor: "Ha recuperado la consciencia en la ambulancia. No recuerda nada".

Por su parte, Van Empel aseguró que sufre heridas en los dedos. "Solo son pequeños cortes", declaró el corredor, que tampoco supo explicar "realmente qué ha ocurrido".

#Giro - There are two riders of Vini Zabù down near some open barriers. Doesn't seem the finish line and didn't understand what happened.



Both are moving and are conscious. pic.twitter.com/zknlao2py1