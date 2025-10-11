Giro de Lombardía 2025: así le fue a Egan, Nairo y a los colombianos

Las emociones del ciclismo continúan con el Giro de Lombardía en las ciudades de Como y Bérgamo por donde transcurrieron los ciclistas participantes en la lucha por desbancar a Tadej Pogacar que está nen lo más alto de esta clásica que, por lo general, cierra el calendario de la disciplina anualmente.

El Giro de Lombardía es la última parada del ciclismo World Tour y en las últimas ediciones, Tadej Pogacar ha dado golpetazos demostrando su importancia en el ciclismo. Remco Evenepoel también protagonizó un buen final de la carrera, mientras que los colombianos dieron de qué hablar en la carrera.

Egan Bernal, Nairo Quintana, Einer Rubio, Sergio Higuita y Germán Darío Gómez fueron los colombianos participantes en la pelea por llegar a la línea de meta. Tadej Pogacar se fue solo soltándose del grupo de atrás y quedó en la cabeza de la carrera. Sin embargo, Egan fue uno de sus grandes rivales, pues, a falta de 35 kilómetros para la línea de meta, el colombiano se puso en la parte alta.

Tras más de 190 kilómetros corridos, Egan Bernal había sobrepasado a competidores de alta categoría como Primoz Roglic, pero con su compañero de INEOS, Filippo Ganna por delante.

ASÍ LE FUE A EGAN BERNAL Y NAIRO QUINTANA

Como era de esperarse al seguir la tendencia de los últimos cuatro años, Tadej Pogacar logró coronarse como el ganador y como el segundo ciclista más laureado en el Giro de Lombardía. Con un tiempo de 5:45:53, el esloveno logró cruzar la línea de meta en soledad sacando diferencias frente a Remco Evenepoel y Michael Storer que se sumaron al podio.

Por su parte, Egan Bernal fue el mejor de los colombianos en la octava posición, a 4 minutos y 16 segundos de Tadej Pogacar. El cafetero llegó al mismo tiempo que el mexicano, Isaac Del Toro.

Sergio Higuita y Einer Rubio llegaron casi al mismo tiempo, pues, Higuita fue el número 24 en cruzar la línea de meta y Rubio el 25. En el caso del primero, llegó con una diferencia de seis minutos y seis segundos, mientras que el segundo llegó solo cinco segundos después del ciclista del Astana.

Luego llegó Nairo Quintana en la casilla 31 con siete minutos y siete segundos detrás del esloveno. Por su parte, Germán Darío Gómez no terminó la carrera.