Giro de Lombardía: Egan y Nairo presentes, fecha y hora de la carrera

Egan el máximo candidato para destacar

Egan Bernal dirá presente en la edición de este año y aspira a mantener el ritmo con el que viene de las otras clásicas en las que en una terminó cuarto y en la otra estuvo presente en una escapada de más de 80 kilómetros que finalmente fue alcanzada por Pogacar. En esta última de las tres clásicas italianas además de Egan estarán, Nairo Quintana, Einer Rubio, Sergio Higuita y Germán Darío Gómez. Si bien el favorito es el esloveno, con gran diferencia sobre el resto, los colombianos intentarán colarse en el podio en una carrera de 238 kilómetros entre Como y Bergamo y en la que el final no será en alto lo que podría favorecer para los fugados.

Pogacar por su parte quiere seguir haciendo historia en esta carrera, el ciclista de 27 años ha ganado las últimas 4 ediciones y quiere convertirse en el primero en la historia en hacerlo 5 veces seguidas superando Fausto Coppi quien también lo ganó 4 veces seguidas. Entre los colombianos el único que podría intentar hacerle frente al esloveno es Egan, pero tendría que atacar con muchos kilómetros y buscar compañía para no dejarse alcanzar del fenómeno Pogacar.