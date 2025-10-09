Actualizado:
Giro de Lombardía: Egan y Nairo presentes, fecha y hora de la carrera
El Giro de Lombardía es una de las clásicas de final de año y este año no será la excepción.
Este sábado 11 de octubre a partir de las 4:00a.m. hora colombiana se correrá la última de las clásicas que se disputan a esta altura del año en Italia, el giro de Lombardía, una carrera que ha quedado en la historia por ser solo una etapa muy exigente y que ha tenido muy pocos latinoamericanos figurando. La carrera será una de las últimas de la temporada y varios colombianos se harán presentes con la difícil tarea de intentar frenar al poderosísimo Tadej Pogacar, quien hoy en día parece invencible.
Conoce la fecha, hora y que colombianos harán parte de Il Lombardía este año.
Egan el máximo candidato para destacar
Egan Bernal dirá presente en la edición de este año y aspira a mantener el ritmo con el que viene de las otras clásicas en las que en una terminó cuarto y en la otra estuvo presente en una escapada de más de 80 kilómetros que finalmente fue alcanzada por Pogacar. En esta última de las tres clásicas italianas además de Egan estarán, Nairo Quintana, Einer Rubio, Sergio Higuita y Germán Darío Gómez. Si bien el favorito es el esloveno, con gran diferencia sobre el resto, los colombianos intentarán colarse en el podio en una carrera de 238 kilómetros entre Como y Bergamo y en la que el final no será en alto lo que podría favorecer para los fugados.
Pogacar por su parte quiere seguir haciendo historia en esta carrera, el ciclista de 27 años ha ganado las últimas 4 ediciones y quiere convertirse en el primero en la historia en hacerlo 5 veces seguidas superando Fausto Coppi quien también lo ganó 4 veces seguidas. Entre los colombianos el único que podría intentar hacerle frente al esloveno es Egan, pero tendría que atacar con muchos kilómetros y buscar compañía para no dejarse alcanzar del fenómeno Pogacar.
¿Quién fue el último colombiano en coronarse en esta carrera?
Para encontrar a un colombiano coronándose en Il Lombardía tenemos que devolvernos hasta el año 2016, en donde un extraordinario Esteban Chaves se impuso a Diego Rosa y al también colombiano Rigoberto Urán que cerró el podio. Ese año fue histórico para el bogotano que terminó segundo en el Giro de Italia y podio en la Vuelta a España.
En la edición del 2016 el colombiano hizo historia coronándose como el primer no europeo en ganar la carrera, dejando claro que aunque ahora Pogacar es el dueño del ciclismo, la disciplina siempre ha sido algo muy latinoamericano.
