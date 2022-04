Giro de Sicilia 2022: quién ganó la tercera etapa y cómo quedaron los colombianos

El joven ciclista croata Fran Miholjevic (Friuli ASD) se situó como nuevo líder del Giro Sicilia tras imponerse este jueves en solitario en la tercera etapa disputada entre Realmonte y Piazza Armerina con un recorrido de 171 kilómetros.

Miholjevic, de tan sólo 19 años, aventajó en 41 segundos al pelotón de favoritos, en el que viajaba el hasta ahora líder, el italiano Damiano Caruso, que se vio relegado a la segunda plaza de la clasificación con una desventaja de 18 segundos sobre el corredor balcánico.

Un cambio de liderato que pocos hubieran podido imaginar, de hecho, ni tan siquiera el propio Miholjevic que, como reconoció tras la etapa, saltó del grupo con la única intención de "mostrar los patrocinadores en la televisión".

"Todavía no me creo lo que pasó. Salté con la intención, sobre todo, de poder mostrar los patrocinadores en directo por la televisión, pero poco a poco vimos que el grupo no reducía las diferencias, aunque no he comenzado a creérmelo de verdad hasta que faltaban 50 metros para la meta", señaló Miholjevic en declaraciones a la organización.

Y es que nadie hubiera apostado por que Miholjevic, que abandonó la disciplina del pelotón junto con otros cinco corredores apenas transcurridos los primeros dieciséis kilómetros de la etapa podría llegar en solitario a la línea de meta.

Sin embargo, la falta de entendimiento en el pelotón permitió llegar a los fugados a falta de 13 kilómetros para la conclusión de la etapa con una ventaja de 1:35 minutos sobre el pelotón, que hacía soñar a los escapados.

En especial al joven Miholjevic, que tras descolgar a sus compañeros de fuga, afrontó los nueve kilómetros finales con una renta de 1:20 minutos sobre el grupo de los favoritos.

Renta que bastó al corredor del Friuli ASD no sólo para alzarse con el triunfo de etapa con un tiempo de 4h 54:07, sino para vestirse el jersey de líder con una ventaja de 18 segundos sobre Damiano Caruso, segundo, y de 22 sobre Vincenzo Nibali, tercero.

"Intentaré mantener el maillot pero será muy difícil", reconoció Miholjevic, consciente de las dificultades para defender la primera plaza en la última etapa que se disputará este viernes y que concluirá en el mítico Etna.

Así les fue a los ciclistas colombiano:

Daniel Muñoz (Drone Hopper - Androni Giocattoli) fue el mejor ubicado en la fracción al terminar 13 a 41 segundos del ganador.

Édgar Andrés Pinzón (Colombia Tierra de Atletas) finalizó 19. Juan Diego Alba (Drone Hopper - Androni Giocattoli) fue 28.

Yeisson Casallas se ubicó 39, David Rico 42 y Juan Carlos López 45.

En la clasificación general el mejor colombiano es Édgar Pinzón en el puesto 10 a 31 segundos del líder.