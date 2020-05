¿Golpazo del Movistar? Prensa europea dice que el equipo español ficharía a Froome

El ciclista de 34 años Christopher Clive Froome, nacido en Kenia pero con nacionalidad británica, ha sido protagonista este miércoles 14 de mayo en todos los medios especializados de ciclismo al conocerse que podría dejar la plantilla del poderoso INEOS a mitad de temporada, teniendo en cuenta que su contrato termina a final de año y aún no contaría con una propuesta de renovación sobre la mesa.

La noticia revelada por Cyclingnews causó conmoción de inmediato ya que de esta manera Froome, ganador de cuatro Tour de Francia, todos con la organización del antes Sky, hoy INEOS, no competiría en la 'Grande Boucle' de 2020 con la multinacional química británica.

Según el medio, Froome ha estado en conversaciones con dos equipos y aunque se ha hablado del UAE Team Emirates y el Bahrain McLaren, donde se podría encontrar con sus excompañeros Mikel Landa y Wout Poels, el portal español Ciclo 21 señaló que una fuente les reveló que la escuadra española del Movistar daría un gran golpe de autoridad con la contratación del ciclista.

El conjunto telefónico, que recientemente de fucionó con Liberty Global, se convirtió en el primer operador de España tras superar a British Telecom, por lo que el fichaje de Froome serviría para posicionarse en cuanto al ámbito deportivo, publicitario y comercial.

A pesar de lo revelado, el corredor ni el INEOS se han pronunciado sobre el tema, incluso e, campeón del Tour de Francia realizó una publicación en sus redes sociales en la cual demuestra su felicidad por volver a entrenar al aire libre tras el confinamiento por el coronavirus.

