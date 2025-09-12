Actualizado:
GP de Quebec 2025: ¿Quién ganó y cómo le fue a Pogacar y Einer Rubio?
El circuito de este viernes tuvo un recorrido de 216 kilómetros.
Este viernes 12 de septiembre se corrió la edición decimocuarta del Gran Premio de Quebec, una clásica de categoría World Tour que se corre en la localidad canadiense, esta vez con un trazado de 216 kilómetros.
El ciclista francés Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) volvió a brillar y se adjudicó la victoria con un tiempo de 5:04:32, cruzado la línea de meta tras derrotar en el sprint final a su compatriota Pavel Sivakov (UAE Team Emirates - XRG), quien llegó a dos segundo; tercero finalizó el italiano Alberto Bettiol (XDS Astana) a 4".
El francés se metió en la fuga buena a 33 kilómetros de la meta, en un grupo de 12 corredores que llegó a sacar más de dos minutos y medio al pelotón principal, donde rodaba el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG), quien no llegó a conectar con los escapados.
La victoria supone el triunfo número 45 en la carrera profesional de Alaphilippe, de 33 años, quien sigue vigente en el ciclismo internacional y ve lejos el retiro, pese a no correr en un equipo de los denominados 'top'.
Pogacar y Einer Rubio en el GP de Quebec
Finalmente Tadej Pogacar se ubicó en la casilla 29 del Gran Premio de Quebec a 26", mientras que el colombiano Einer Rubio (Movistar Team) fue descalificado por llegar fuera del tiempo límite. El esloveno volverá a correr el próximo domingo 14 de septiembre en el Gran Premio de Montreal.
Aunque durante el día hubo manifestaciones en Quebec por parte de grupos activistas en favor de Palestina y en rechazo a la presencia del equipo Israel-Premier Tech, las protestas no interrumpieron el desarrollo de la prueba, por lo que no se trató de una jornada accidentada.
De hecho, la organización advirtió con modificar o recortar el trazado de este viernes, pero en vista de las condiciones, mantuvo el recorrido y la competencia siguió su curso con normalidad.
Israel Premier Tech anunció su nuevo nombre
De hecho, el equipo Israel-Premier Tech anunció antes de la carrera que competirá en Canadá bajo el nombre de IPT, tal como en la Vuelta a España, siendo esta una medida preventiva tras los bloqueos que se vienen presentando en la ronda ibérica por manifestaciones.
