GP de Quebec 2025: ¿Quién ganó y cómo le fue a Pogacar y Einer Rubio?

Este viernes 12 de septiembre se corrió la edición decimocuarta del Gran Premio de Quebec, una clásica de categoría World Tour que se corre en la localidad canadiense, esta vez con un trazado de 216 kilómetros.

El ciclista francés Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) volvió a brillar y se adjudicó la victoria con un tiempo de 5:04:32, cruzado la línea de meta tras derrotar en el sprint final a su compatriota Pavel Sivakov (UAE Team Emirates - XRG), quien llegó a dos segundo; tercero finalizó el italiano Alberto Bettiol (XDS Astana) a 4".

Puede leer: Oficial: Movistar fichó a ciclista del Bora de Roglic y Dani Martínez

El francés se metió en la fuga buena a 33 kilómetros de la meta, en un grupo de 12 corredores que llegó a sacar más de dos minutos y medio al pelotón principal, donde rodaba el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG), quien no llegó a conectar con los escapados.

La victoria supone el triunfo número 45 en la carrera profesional de Alaphilippe, de 33 años, quien sigue vigente en el ciclismo internacional y ve lejos el retiro, pese a no correr en un equipo de los denominados 'top'.

Pogacar y Einer Rubio en el GP de Quebec

Finalmente Tadej Pogacar se ubicó en la casilla 29 del Gran Premio de Quebec a 26", mientras que el colombiano Einer Rubio (Movistar Team) fue descalificado por llegar fuera del tiempo límite. El esloveno volverá a correr el próximo domingo 14 de septiembre en el Gran Premio de Montreal.