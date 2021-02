Gran embalaje de Sam Bennett para llevarse la cuarta etapa del Tour UAE

Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) ganó la cuarta etapa del Tour UAE tras un gran final en embalaje masivo con mucha velocidad y emoción. Entretanto, el líder de la competencia sigue siendo el joven esloveno Tadej Pogacar.

El equipo del Deceuninck-Quick Step supo ubicar de la mejor manera a Bennett, que remató muy bien y dejó sin opciones a sus rivales, entre ellos el colombiano Fernando Gaviria que no pudo contar con una posición destacada en los últimos metros.

La jornada se disputó en la Isla Al Marjan con 204 kilómetros de recorrido totalmente plano sin mayores complicaciones. El día fue muy rápido, hecho para velocistas. Dos sprints se presentaron en el recorrido en el kilómetro 51 en Umm Al Quwain y al 171 en Ras Al Khaimah.

Victory for @Sammmy_Be - his first of the season and the 50th of his career - on stage 4 of the #UAETour!#WayToRide #No3in2021 #TheWolfpack pic.twitter.com/8IKI2CKt65