¡Grande, colombiano! Daniel Felipe Martínez es campeón del Critérium del Dauphiné

El campeón de la Critérium del Dauphiné fue Daniel Felipe Martínez; por otro lado, Sepp Kuss (Jumbo) ganó la quinta etapa de la competencia luego de un gran duelo de escaladores en los últimos kilómetros de la competencia.

Mire acá: Criterium Du Dauphine y Il Lombardia 2020: análisis de un sábado cargado de ciclismo

Además de Roglic, otro de los corredores que dio un paso al costado en la competencia fue Nairo Quintana, que prefirió dar un paso al costado para poder prepararse de cara al Tour de Francia.

La jornada contó con grandes movimientos precisamente porque el líder Roglic se retiró. En total se corrieron 153,5 kilómetros en Megève con ocho puertos de montaña: uno de cuarta, cinco de segunda, uno de primera y uno de fuera de categoría.

En los últimos tres puertos de montaña de segunda, hubo un grupo de escapados importante que dejaron a un lado al líder virtual Thibaut Pinot, que quedó puntero tras la salida de Roglic. En la fuga se destacó el trabajo de Tadej Pogacar (UAE), Sepp Kuss (Jumbo), Julian Alaphilippe (Quick), Pavel Sivakov (Ineos) y la gran sorpresa, los dos colombianos Miguel Ángel López (Astana) junto con Daniel Felipe Martínez (EF).

Puede ver: Roglic tuvo que decir adiós al Crítérium del Dauphiné

El grupo cabeza de carrera se rompió: 'Supermán' López se apartó del conjunto de favoritos, pero inmediatamente pudo recuperarse y volvió a conectar. En esos momentos los colombianos Martínez y López llegaban al podio.

Mientras Thibaut Pinot atacó y se fue en solitario a perseguir al grupo cabeza de carrera para ascender en el podio y no perder el título, López y Martínez continuaron luchando al frente para sacar más diferencias. En ese instante, el ciclista del Jumbo Sepp Kuss intentó un nuevo ataque y se fue solo en busca del triunfo de etapa; no obstante, el pedalista no ponía en peligro los puestos de podio, por eso también lo dejaron salir los de al frente.

Los últimos kilómetros fueron emocionantes: Pinot buscaba descontar y sacó del podio a 'Supermán' López, el francés se le acercaba a Martínez, pero este hizo una especie de contrarreloj hasta la meta para mantenerse líder y ganar el título. Pese a la presión impuesta por el experimentado Pinot, el oriundo de Soacha Cundinamarca pudo mantener la diferencia y proclamarse campeón de la histórica Critérium del Dauphiné.