Grave denuncia de Nairo Quintana por controles en el aeropuerto El Dorado

Nairo Quintana anticipó, una vez terminó la París-Niza tras ganar la última etapa, que viajaría a Colombia para ponerse de inmediato en cuarentena. El corredor del Arkea Samsic cumplió lo que dijo y así lo anunció en redes sociales proveniente de Francia. No obstante, el boyacense se quejó por la ausencia de controles, una vez llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá para prevenir el coronavirus.

Y es que de acuerdo al campeón del Giro (2014) y la Vuelta a España (2016), tanto él como su hermano Dáyer, así como Winner Anacona, no fueron sometidos a examen alguno por parte de las autoridades correspondientes. De hecho calificó la atención en la terminal aérea como bastante básica antes de ser remitidos a sus respectivos domicilios sin ninguna certificación firmada para permanecer en cuarentena.

Del mismo modo, Nairo cuestionó el comportamiento de algunos ciudadanos con actitudes o acciones que no ayudan a detener la problemática actual del coronavirus en Colombia. En ese sentido, criticó la decisión de suspender clases en los colegios y universidades, pero no ordenar el cierre de los centros comerciales. Para el ciclista, no se está haciendo nada para frenar el número de posibles contagiados.

Cabe recordar que el pedalista de 30 años viene de ser sexto en la clasificación general de la París-Niza, carrera en la cual ganó la última etapa con una exuberante demostración en el último puerto de montaña de la jornada. Ahora, frente a la suspensión de todas las competencias por parte de la UCI, Quintana espera permanecer en su casa antes de retomar los trabajos con la bicicleta.