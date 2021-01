Gregario de Nairo Quintana confirma interés del Arkéa por ser invitado al Giro de Italia

A pesar de la sorpresa que causó la información revelada por La Gazzetta dello Sport con respecto a que el equipo Arkéa-Samsic, que lidera el colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas, daría un drástico cambio a sus planes para la temporada 2021 ya que se enfocaría en obtener una invitación para estar en el Giro de Italia y no le apostaría a 100% al Tour de Francia, con el pasar de los días ha ratificado la versión.

Y es que en la jornada del pasado martes 5 de enero el experimentado ciclista italiano Diego Rosa dio a conocer algunos detalles de los planes del equipo en versión recogida por el portal SpazioCiclismo.

Rosa confirmó que el Arkéa- Samsic tiene en sus objetivos recibir una de las invitaciones para ser una de las dos escuadras de categoría Pro Team que hará parte de la grilla de partida del Giro de Italia.

"Esperamos conseguirla. Me gustaría mucho participar en el Giro. De las tres grandes carreras por etapas es la más bonita y no he participado en años", indicó el italiano.

Por otro lado, el corredor de 31 años manifestó que en su calendario está competir en clásicas, mientras que en las pruebas por etapas se enfocará en apoyar a Nairo Quintana.

“Comparado con el año pasado competiré en más carreras de un día, en las que tendré más espacio, mientras que en las de etapas competiré en apoyo a Quintana. Estoy muy contento con la programación", puntualizó.