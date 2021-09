Habló el nuevo fichaje del Education First de Rigoberto Urán

El noruego Odd Christian Eiking, uno de los grandes animadores de la Vuelta 2021, en la que fue líder durante una semana y undécimo en la general, abandonará el Intermarché Wanty para ponerse el nuevo maillot del EF Education-Nippo a partir de la temporada 2022.



Eiking (Stord, 26 años) se puso la roja tras la décima etapa con final en Ricón de la Victoria y al cedió ante el esloveno Primoz Roglic en la decimosexta en Santa Cruz de Bezana. Fue una de las grandes revelaciones de la ronda española.



Además, esta temporada, Eiking finalizó segundo en la Arctic Race de Noruega y fue séptimo en la Clásica San Sebastián.



"Esta Vuelta me cambió como corredor. Me dio mucha confianza porque vi que era posible competir con los mejores. Quiero seguir en esta línea. Necesito estar en un lugar donde pueda seguir creciendo y el EF Education parece perfecto. El equipo es genial y quiero ser parte de él. No puedo esperar para conocer a mis futuros compañeros de equipo y ganar carreras con ellos ", dijo.



Por su parte, Jonathan Vaughters, director del nuevo equipo de Eiking, manifestó que se trata de un corredor al que estaba siguiendo desde hace tiempo.



"Lo seguí durante la temporada. Estuvo genial en San Sebastián, estuvo a punto de ganar la Arctic Race de Noruega y finalmente en la Vuelta estuvo increíble. Casi llega al top 10 final. Lo vi todo. Estaba hablando con su agente todo el tiempo y hubo una oportunidad de traerlo, no dudamos ", dijo el técnico.