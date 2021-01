Habló Nairo: su recuperación, la primera carrera del año y el sueño Giro - Tour

Luego de un año 2020 de altibajos con triunfos al inicio de temporada, pero dificultades físicas post pandemia, Nairo Quintana tuvo operación de sus rodillas tras el pálido Tour de Francia y ya se ilusiona con un buen año 2021 en la última fase de recuperación.

Arkea no logró ascender al World Tour, pero al ser la escuadra francesa más importante de la segunda categoría tiene presencia fija en el Tour de Francia y las carreras adyacentes a ella como París - Niza y Critérium del Dauphiné. No obstante, Nairo y su equipo quieren correr el Giro de Italia y en los próximos días habría noticia.

El propio Nairo Quintana habló del tema: "Una vez hice el Giro y Tour, el cuerpo este año no se ha exprimido tanto y podría ser una opción… Sobre el rumor del Giro de Italia todavía no es una confirmación, lo que sí es seguro es mi participación en el Tour. El interés de ir es del Giro, del equipo y mío. Si regresamos es una alegría porque gané uno (2014) y en el otro terminé segundo, es una carrera que siempre se me da muy bien", comentó el ciclista en ‘W Radio’.

Asimismo, confirmó cuál será su primera carrera del año, a la espera de lo que decidan los organizadores: "En Europa ya están planteadas las diferentes competiciones, aquí se canceló el Tour Colombia y aún no nos han dicho nada de los campeonatos nacionales de ruta, donde sería mi primera competición en el año, pero estamos esperando la confirmación".

Y cerró dando detalles de su estado físico tras los accidentes y operaciones en 2020: "Llevo dos semanas pedaleando, estos inicios de pedalazos son parte de la recuperación y no podemos forzarnos mucho y tenemos que ir poco a poco. Estamos haciendo una buena base de preparación para lo que se viene de temporada".