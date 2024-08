Harold Tejada tiene confirmado su equipo para el 2025: seguirá en el World Tour

El ciclista colombiano Harold Tejada recibió dos buenas noticias este lunes 12 de agosto por parte del Astana Qazaqstan Team. En primer lugar, el corredor de 27 fue confirmado para disputar la edición 79 de la Vuelta a España.

Por otro lado, se dio a conocer la renovación del contrato de Tejada con el Astana Qazaqstan Team, por lo que se garantizó su continuidad en el World Tour, por lo menos por dos años más.

"El ciclista colombiano de 27 años Harold Tejada ha firmado un nuevo contrato de dos años (para 2025 y 2026) con el equipo WorldTour, Astana Qazaqstan Team", se informó en comunicado oficial.

A Tejada se le destacó el rendimiento demostrado en el pasado Tour de Francia en donde ocupó la posición 74 en la general, pero se resaltó el octavo lugar en la contrarreloj final y el quinto puesto en la etapa 2.

Después de confirmarse la renovación de su contrato, Harold Tejada tiene garantizadas, por lo menos dos temporadas más en el World Tour, por lo que llegará a siete como profesional.

“Para mí era importante seguir en el Astana Qazaqstan Team. Me encanta este equipo, me siento como en casa y mi deseo era seguir compitiendo para este equipo. Estoy muy contento de que la dirección del equipo siga creyendo en mí y en mi potencial. El nuevo contrato me da una motivación extra para la segunda parte del año y para las próximas temporadas. Siento que estoy evolucionando y que poco a poco voy alcanzando un nuevo nivel", dijo Tejada tras conocerse la noticia.