¿Hay competencia para Vingegaard?

Nuevo líder, menos contrincantes

Después de una primera semana en la que parecía que a propósito el danés no quería asumir el liderato, desde esta etapa lo recupera y parece ser que no lo va a soltar hasta el final de la carrera. En este momento Vingegaard está primero a 26'' de su perseguidor más cercano.

Fue una etapa tranquila en la que, sin necesidad de atacar, únicamente defendiéndose de un par de intentos de Almeida logró conseguir el liderato.

Se viene una Vuelta a España que se disputará entre dos, a menos de que haya una sorpresa.