¿Hay competencia para Vingegaard?
Terminada la etapa 10 de la Vuelta a España nos preguntamos si realmente alguien puede frenar al danés.
Después de una etapa 10 realmente tranquila para el ciclista danés, llega el momento de preguntarse si realmente hay competencia en esta Vuelta a España para Jonas Vingegaard.
El ciclista danés ganador de dos Tour de Francia llega a esta vuelta a España con la mente puesta en llevarse otra de las tres grandes, una vuelta en la que el rival principal parece ser Joao Almeida.
Nuevo líder, menos contrincantes
Después de una primera semana en la que parecía que a propósito el danés no quería asumir el liderato, desde esta etapa lo recupera y parece ser que no lo va a soltar hasta el final de la carrera. En este momento Vingegaard está primero a 26'' de su perseguidor más cercano.
Fue una etapa tranquila en la que, sin necesidad de atacar, únicamente defendiéndose de un par de intentos de Almeida logró conseguir el liderato.
Se viene una Vuelta a España que se disputará entre dos, a menos de que haya una sorpresa.
Almeida confía
Si bien Jonas Vingegaard se ve realmente imbatible en esta Vuelta a España, su perseguidor confía en sus posibilidades, se apoya en el cansancio que puede sufrir el danés después de haber corrido el Tour también. Almeida se encuentra a 38 segundos del primer lugar.
Quedan 11 etapas, los puertos de montaña más altos y muchas oportunidades de ataque, pero realmente no se ve un rival capaz de vencer a Vingegaard.
Fuente
Antena 2