Jue, 02/10/2025 - 09:09
Hay nuevo ranking UCI, y cinco colombianos subieron posiciones
La actualización se da luego de los Mundiales de Ciclismo que se corrieron en Kigali, Ruanda.
Luego del Campeonato Mundial de Ciclismo que se realizó en Kigali (Ruanda), hubo una nueva actualización del ranking UCI, y en ella se evidenció que varios colombianos subieron posiciones, pese a que no todos tuvieron participación en las justas mundiales. Además, un latinoamericano se metió en el 'top 5'.
La entrega del ranking se hizo este jueves 2 de octubre, y en ella el líder sigue siendo Tadej Pogacar, quien se colgó el oro el pasado domingo en la prueba de ruta del Mundial, seguido por Remco Evenepoel y Ben Healy. El esloveno es, por mucho, el mejor ciclista del mundo con 11430 puntos.
El podio del ranking UCI lo completan Jonas Vingegaard (5944) y Mads Pedersen (5164). El mexicano Isaac del Toro subió dos casillas y ahora es cuarto con 4504 puntos. Evenepoel, quien viene de ganar la contrarreloj en el Mundial y en los Campeonatos Europeos, subió al sexto puesto con 3858.
¿Cómo quedaron los colombianos en el ranking UCI?
Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano del ranking UCI, pero ahora no es 51 sino 49 con 1402 puntos. Santiago Buitrago es 68 (era 71) con 1077 unidades. Ahora, el tercer mejor 'escarabajo' del listado es el huilense Harold Tejada (pasó del puesto 121 al 106) con 795 puntos.
Einer Rubio subió un puesto y ahora es 109 con 786 puntos, mientras que el quinto mejor colombiano del ranking UCI sigue siendo Juan Sebastián Molano, quien pasó de la casilla 170 a la 166.
De tal forma, hay un buen balance para el ciclismo colombiano representado en el World Tour, pues los cinco mejor ubicados en el ranking UCI subieron posiciones pese a que solo Egan Bernal y Harold Tejada participaron en el Mundial de Ruanda.
Lo que resta en este 2025 son algunas carreras de cierre de temporada, incluidas dos World Tour, pues el 11 de octubre se corre el Giro de Lombardía (último monumento del año) y el Tour de Guangxi en China del 14 al 19 de octubre.
