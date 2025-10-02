Hay nuevo ranking UCI, y cinco colombianos subieron posiciones

Luego del Campeonato Mundial de Ciclismo que se realizó en Kigali (Ruanda), hubo una nueva actualización del ranking UCI, y en ella se evidenció que varios colombianos subieron posiciones, pese a que no todos tuvieron participación en las justas mundiales. Además, un latinoamericano se metió en el 'top 5'.

Puede leer: Nairo Quintana está de vuelta: Movistar Team confirmó plan con el colombiano

La entrega del ranking se hizo este jueves 2 de octubre, y en ella el líder sigue siendo Tadej Pogacar, quien se colgó el oro el pasado domingo en la prueba de ruta del Mundial, seguido por Remco Evenepoel y Ben Healy. El esloveno es, por mucho, el mejor ciclista del mundo con 11430 puntos.

El podio del ranking UCI lo completan Jonas Vingegaard (5944) y Mads Pedersen (5164). El mexicano Isaac del Toro subió dos casillas y ahora es cuarto con 4504 puntos. Evenepoel, quien viene de ganar la contrarreloj en el Mundial y en los Campeonatos Europeos, subió al sexto puesto con 3858.

¿Cómo quedaron los colombianos en el ranking UCI?

Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano del ranking UCI, pero ahora no es 51 sino 49 con 1402 puntos. Santiago Buitrago es 68 (era 71) con 1077 unidades. Ahora, el tercer mejor 'escarabajo' del listado es el huilense Harold Tejada (pasó del puesto 121 al 106) con 795 puntos.