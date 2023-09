"Hay un boicot absoluto": Leyenda del ciclismo defiende a Nairo y destapa algunas verdades de la UCI

Tras su salida del Arkea Samsic, se han barajado muchos equipos, tanto World Tour como de categorías inferiores, como el posible nuevo destino de Nairo Quintana. Sin embargo, su situación con la UCI (Unión Ciclista Internacional) ha sido un factor que ha complicado esta posibilidad.

En 2022, el boyacense fue descalificado del Tour de Francia por un presunto uso de Tramadol. Por tal motivo, muchos equipos del circuito mundial no quieren vincular a un corredor que esté implicado en posibles casos de dopaje.

Este panorama hace pensar que la UCI tendría un veto hacia el orgullo de Cómbita. Esta versión ha empezado a tomar fuerza a partir de las declaraciones de Marino Lejarreta, leyenda del ciclismo y ganador de la Vuelta a España en 1982.

En entrevista con Jotdown, el exciclista comparó el caso de Nairo con lo sucedido con Manolo Saiz, quien venía ejerciendo como director deportivo hasta el año 2006 cuando fue salpicado por pertenecer a una red de dopaje en investigaciones realizadas durante la Operación Puerto.

“El Tour (de Francia) tendrá la permisividad que tiene porque es el amo de casi todo. Manolo quiso hacer una cosa diferente, quitarle gran poder al Tour y estaban rabiosos con él. Cuando salió la Operación Puerto les vino muy bien. Ya habían quitado el cáncer que tenían, porque el Tour estaba perdiendo poder”, manifestó.

En sus declaraciones, Lejarreta aseguró que la organización del Tour de Francia, encabezada por la firma Amaury Sport Organisation (ASO), quería imponer sus propias condiciones en cuanto a los coches y bidones que usaban los equipos: "Ellos se encargaban de todo y venía muy bien, pero a nivel publicitario perdías muchas posibilidades. Con el Pro Tour los equipos se unieron y cortaron algunos privilegios que tenía el Tour", aseveró.

Por último, el Junco de Berriz no dudó en asegurar que el caso de Nairo y el de Saiz son muy similares: "Sancionado no está. Él puede ejercer cualquier función, pero, si lo intenta, seguro que le cortan de alguna manera. Por ejemplo, si mañana tuviera un sponsor como el Ineos, seguro que no le dejarían salir. Es como el caso de Nairo Quintana. Yo no sé lo que ha pasado, algo habrá, pero lo que se ve desde fuera es que hay un boicot absoluto, que nadie le quiere", sentenció.

Por lo pronto, Nairo sigue con sus entrenamientos a la espera de que pronto vuelva a competir a nivel profesional. De hecho, es posible que participe en los Juegos Nacionales que se celebrarán el próximo mes de noviembre en el Eje Cafetero.

