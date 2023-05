"He sufrido muchísimo": Nairo se sincera y revela el motivo que lo mantiene en pie

Nairo Quintana es uno de los ciclistas más importantes de la historia del deporte colombiano. El pedalista boyacense, que lleva varios meses sin competir en las grandes carreras en suelo europeo, habló sobre lo que ha sido esta etapa tras su sanción en el Tour de Francia.

Lea también: Otro espacio se le abre a Nairo: equipo World Tour tiene una vacante disponible

Tras varios meses y la decisión del TAS de no retirar la sanción, el pedalista cafetero hizo gala de lo que lo ha mantenido motivado. El ex jefe de filas del Arkea reconoció el apoyo de sus seguidores como algo de vital importancia.

El ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España habló de lo que fueron sus sensaciones al participar en los campeonatos nacionales de ruta: “Cuando iba camino a Bucaramanga, me llamaba la mánager y el presidente de la Federación y me decían: ‘Acá están todos sus seguidores esperándolo, vinieron por usted’. Cuando llego estaba un montón de gente y quedé muy sorprendido, muy feliz. Fue algo especial para mí”, recordó.

Durante el documental emitido por 'Canal RCN', el boyacense insistió con la reflexión sobre el apoyo de sus seguidores: “A lo largo de mi carrera he ganado muchos premios, he sufrido muchísimo y siempre he dicho que el premio mayor que he conseguido es el apoyo de mi gente. En este momento difícil, donde hemos pasado momentos malos, está ese soporte que durante años les he devuelto a ellos. Agradezco a toda mi afición”

Para el corredor, la motivación al superar los diferentes restos deportivos de su vida ha estado en su compromiso con Colombia: “Muchas veces no he pedaleado por mí, sino por mi país”,

Finalmente, Quintana habló de su emoción cada vez que recibe una expresión de apoyo: “Esas lágrimas eran la expresión de ‘gracias por las gracias’. Fue muy lindo, lloré y todavía se me vienen imágenes a la cabeza. A todos los colombianos que me han dado su cariño y su amor, muchas gracias. Nairo tiene ganas, Nairo está bien, esperemos que haya Nairo para rato”.

Le puede interesar: Un viejo conocido condenó a Nairo y 'cantó' la verdad: "Está jodido, olvídate"

Por ahora, el boyacense espera encontrar un equipo del World Tour para participar en las carreras principales de 2023. Su futuro conjunto podría darse a conocer en las siguientes semanas.