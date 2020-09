Hernando Bohórquez y Brandon Rivera, los colombianos que estarán en la BinckBank Tour

Terminado el Tour de Francia y los Campeonatos Mundial de Ruta, el calendario ciclístico internacional continúa si desarrollo con una semana llena de acción antes de que de inició el próximo 3 de octubre el Giro de Italia.

De esta manera, este martes 29 de septiembre se dará la partida de la edición 16 del BinckBank Tour, competencia de categoría 2.0 en la Unión Ciclística Internacional que se desarrolla en las carreteras de Bélgica.

Esta competencia contará con la presencia de dos ciclistas colombianos. Se trata de Hernando Bohóquez y Brandon Rivera, quienes con sus equipos Astana e INEOS Grenadiers, respectivamente, acumularán kilómetros en sus piernas.

Bohórquez tendrá su octava prueba con el Astana después de haber competido en el Tour Saudí, UAE Tour, Ruta de Occitanía, Reto al Mont Ventoux, Bretagne Classic, Tour Poitoi-Charentes y en el Giro de Appennino

Por otro lado, Rivera, quien cumple con su primera temporada en el INEOS, ha participado, además de los campeonatos nacional de Colombia, Tour Colombia 2.1, Gran Trittico Lombardo, Gran Piemonte, Giro de Emilia, Memorial Marco Pantani, Semana Coppi e Bartali.

From tomorrow we'll be in action at the #BinckBankTour for five days of tough racing in Belgium and the Netherlands.



Here's how we'll line up:

Leonardo Basso@owaindoull @ChristianKnees @ChrisLawless95 @_brandon_2103 @_rccarlos pic.twitter.com/znZETFWUVC