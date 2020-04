Higuita escogió el mejor entre Egan, Nairo y 'Rigo'; sorprendió con su respuesta

Una de los ciclistas colombianos más afectados por la suspensión de las competencias a causa del coronavirus es Sergio Higuita, campeón nacional y del Tour Colombia que veía el 2020 como su gran oportunidad de deslumbrar en el ámbito internacional. Sin embargo, después de la París Niza tuvo que hacer un alto en el camino por la pandemia.

El colombiano habló en ESPN y contó varios detalles de su actualidad: “Me levanto a las nueve, desayuno, me preparo, y hago mi entrenamiento de rodillo. Hay días que hago dos horas u hora y media, algunas tardes realizo fortalecimiento. Luego veo Netflix o me pongo a leer, en la noche ceno y me acuesto a dormir”.

Asimismo, le preguntaron por Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán, los tres ciclistas más importantes de Colombia en la actualidad. A cada uno le dedicó grandes palabras, pero se decantó por uno de los tres.

“Rigo es un hombre con mucha experiencia, que impulsa el equipo a ser mejor. Ahora con una perspectiva más cercana, me doy cuenta que él es mucho más grande de lo que creía, deportivamente sabía que era un ciclista muy bueno, era un ídolo para mí. Pero, además, él te enseña, te aconseja, y te da la mano cuando la necesitas, y como joven aprendo mucho de él”, comentó sobre su compañero en Education First.

Sobre el actual campeón del Tour de Francia, tampoco ahorró elogios: “Egan dio un paso muy grande para nosotros los colombianos en el ciclismo europeo, más que el que habían dado Rigo o Nairo, él mostró que nada es imposible siendo tan joven. Es un chico humilde, que te aconseja, que es tranquilo, pero a la vez refleja seguridad. Es un grande, especialmente su mentalidad. Es un gran amigo en el pelotón y en la vida normal”, expresó sobre el campeón del Tour de Francia.

Y finalmente dejó claro por qué cree que Nairo es el mejor corredor del país: “Es el mejor ciclista que ha dado Colombia, ha sido un ejemplo porque ha tenido momentos muy malos, y ha vuelto a surgir de las cenizas como un fénix, volviendo a la victoria. El representa la lucha y la berraquera de los colombianos. Cuando ganó el Giro yo tenía 16 años y nos puso a soñar a muchos, y ahora estoy compitiendo con él y dándole leño”,

Para cerrar, contó lo desafortunado que se siente por ver truncado su calendario de 2020: “Tenía mucha ilusión de hacer vuelta al País Vasco. El año pasado corrí con la Fundación Euskadi, y los vascos tienen bastante cariño hacia mí, porque lo hice muy bien cuando estuve allí, y mucha gente me conoce”, admitió, recordando cuando vistió el naranja en los primeros meses del 2019. Ir a las clásicas de las Ardenas era una ilusión muy grande que tenía, porque es una fiesta del ciclismo, son muy duras, pero creo que puedo hacerlas muy bien, y el equipo me quería como líder. Es una sensación agridulce, pero lo que queda es tela por cortar, aún tengo 22 años. El otro año vamos a intentar hacerlo mejor, y al final de este año si volvemos a correr, lo haremos muy bien”.