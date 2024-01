Histórico ganador de etapa del Giro de Italia anunció su retiro

Joe Dombrowski, histórico ciclista estadounidense de 32 años, anunció en las últimas horas su retiro oficial de la actividad profesional.

Dombrowski, que corrió para importantes escuadras como Trek/Bontrager, Sky (hoy INEOS), Cannondale/EF, UAE Team Emirates y Astana Qazaqstan Team, dio por terminada su carrera al no encontrar un contrato para disputar la temporada 2024.

La noticia la confirmó el ciclista que ganó una etapa en el Giro de Italia de 2021 a través de sus redes sociales.

"Después de mucho pensarlo me gustaría anunciar que colgaré las ruedas como ciclista profesional. Once años y catorce grandes giras después, me considero afortunado de haber vivido este increíble viaje; mi sueño desde pequeña. Como profesional, tu vida diaria se estructura en bloques de entrenamiento, campos de entrenamiento y días de carrera. En realidad, sólo después de mirar todo retrospectivamente puedo encontrar las palabras para contextualizar", escribió en la publicación.

Dombrowski termina su carrera después de disputar ocho Giros de Italia, un Tour de Francia y cinco Vueltas a España. El mejor resultado en una gran vuelta se registró en la corsa rosa de 2019, en la que terminó en la posición 12 de la clasificación general.