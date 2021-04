Horario de salida de los colombianos en el prólogo del Tour de Romandía

Este martes 27 de abril dará inicio la edición 75 del Tour de Romandía, carrera que se desarrolla en Suiza, y que contará con al gran novedad, para Colombia, que serán en la que Miguel Ángel López hará su debut con su nuevo equipo Movistar.

El prólogo que dará apertura a la competencia será una contrarreloj individual de 4,05 kilómetros en la comuna suiza de Oron.

La carrera contará con la participación de cinco ciclistas colombianos, a pesar de que en un principio estaban preinscritos seis, pero Rigoberto Urán no fue incluido finalmente en la nómina del EF Education-Nippo.

El prólogo dará inicio a las 8:00 de la mañana, hora colombiana, cuando el suizo Joel Suter sea el primero en emprender la corta contrarreloj. El primero colombiano en entrar en acción será Rodrigo Contreras (Astana) a las 8:31 de la mañana.

Hora de partida de los colombianos en el prólogo del Tour de Romandía:

Rodrigo Contreras - Astana - 8:31 a.m.

Cristian Camilo Muñoz - UAE Team Emirates - 8:36 a.m.

Miguel Ángel López - Movistar - 9:06 a.m.

Diego Camargo - EF Education Nippo - 9:42 a.m.

Sergio Luis Henao - Team Qhubeka ASSOS - 9:48 am.

Los últimos tres ciclistas que tomarán las partida de la contrarreloj serán Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Remi Cavagna Deceuninck - Quick Step) y Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers).